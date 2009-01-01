俄罗斯生意新闻网：最吸引俄罗斯就是她的可能性力。

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俄罗斯生意新闻网：创作最好的建立生意的条件。

在我们的网页面上有关于俄罗斯特别地高的工业的势能，少有的自然材料和现代化永久性地区的信息材料。这区的企业是移入在国家经济上决定性的存入，大部份国家出口产品也是本地区生产的。在这地区的市场里创立了比较好的国际合作条件，开放扩大的投产规划。







俄罗斯生意新闻网：当时组织生意。

俄罗斯生意新闻网的工作人员进行严肃的准备的工作，他们在当地与很多经验高的商业专家，领事馆和代办处的专家谈论、协议生意合作的问题。这样我们找到了当地有很大组织国际合作生意趣味的俄方的企业，建立投产规划。在这工作里，我们特别注意迫切性信息材料。在网位点里经常补充和保充在翻译到六个外文的信息，事务上的新现象是现实的时间制度存入的。





