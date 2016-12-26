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波音/Boeing 和上萨尔达冶金生产协会/VSMPO在钛谷扩大共同生产
26.12.2016 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
波音/Boeing 和上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA再次确认自己的计划扩大乌拉尔波音厂家/Ural Boeing Manufacturing (UBM)的生产能力。公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，双方于2016年12月21日在莫斯科为此正式声明。
两家公司将按平等原则建立新的车间。新的车间打算在钛谷特殊经济区于2018年第一季度开始营业，在车间将加工所有的波音民用飞机的冲压件，包括787系列的以及新的款737 MAX和777X。这样可以减少配件总的成本。
双方合作已经很长时间了，于1997年签署第一个合同而在2009年成立了UBM合资公司。现在，波音商业飞机集团/Boeing Commercial Airplanes有35%的钛料从上萨尔达冶金生产协会收。
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© RusBusinessNews, 2009.
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