航空制造工厂对上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA的钛制品的需求量增加

31.03.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA预测在2017年钛料的需求量会增加。据公司新闻部门向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，增加的订货量（平面钛材：钛板，片子）一部分分给位于萨马拉市的合资公司完成（合资公司是集团和ARCONIC公司一起成立的）。

至于钛块，钛棒材，钛坯工厂的负荷保持平等。Uniti合资公司的焊管销售比较难，因为这部分市场情况比较紧张。

航空市场算是挺乐观的，特别是波音/Boeing 和空客/ Airbus的方面。新的款式，也就是波音/Boeing 737 MAX, 空客/Airbus 320 NEO 和 长途的空客/Airbus 350，钛料的需求量非常大。

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA也供应半成品和锻件给地区的飞机 – 中国的АRJ-21 和COMAC 919。 快要供应钛制品给新手：Embraer 公司的Е-2 和 Bombardier С-Series.

除此预计制造俄罗斯的飞机Sukhoi Superjet-100的时候也会订购乌拉尔的钛。现在МС-21飞机的制造过程有额快结束了，已经最后一步了。