|
|
|
上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA集合 主要的钛制品生产家
13.04.2017 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA作为”Ti-2017在独联体”第XV国际会议的合作伙伴，会议举行在4月份同时在叶卡捷琳堡和上萨尔达。
据公司新闻部门向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，会议上很多公司讨论钛行业的发展远景，包括来自俄罗斯，中国，日本，波兰，比利时，爱沙尼亚，咯撒克斯坦，白俄罗斯，意大利，德国和其他的国家。会议上集团展示生产钛板方面一些研究结果报告，钛合金的性能的研究报告。
同时继续进行谈合作项目，参与者是Airbus, 上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA，钛谷特殊经济区。Airbus造机巨大公司报道自己的在俄罗斯的发展计划。
|地区
|规划参加者
|投产的规划
|领事馆和代办处
|新闻和解析
|规划的介绍
|
© RusBusinessNews, 2009.
所有的权力是有保护的
任何的方法、利用这位点具有的材料、一定必须流放地指出：本材料是从俄国信息新闻社的“俄罗斯生意新闻” 里取得的。
新闻和评估资料翻译由特兰斯利特/Translit翻译公司进行的
|«工艺学和»®
制造位点