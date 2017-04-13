上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA集合 主要的钛制品生产家

13.04.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA作为”Ti-2017在独联体”第XV国际会议的合作伙伴，会议举行在4月份同时在叶卡捷琳堡和上萨尔达。

据公司新闻部门向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，会议上很多公司讨论钛行业的发展远景，包括来自俄罗斯，中国，日本，波兰，比利时，爱沙尼亚，咯撒克斯坦，白俄罗斯，意大利，德国和其他的国家。会议上集团展示生产钛板方面一些研究结果报告，钛合金的性能的研究报告。

同时继续进行谈合作项目，参与者是Airbus, 上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA，钛谷特殊经济区。Airbus造机巨大公司报道自己的在俄罗斯的发展计划。