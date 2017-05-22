上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团(VSMPO-AVISMA)净利润超过了50亿卢布。

22.05.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

在2017年1月份至3月份期间上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团(VSMPO-AVISMA)收到了净利润总额为 50,7亿 卢布。这是比去年的指标少了34%。

据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，公司的收入为179亿卢布(-3%)。

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团(VSMPO-AVISMA)应收账款增到201亿卢布，而应付账款减少到64,6亿卢布。

根据公司报告上解释，公司有已过期的应付账款是因为需要一定的时间确认银行账户信息以便支付收到的账单，有的账单暂时还没有支付是因为缺一些文件需要在银行汇款时提交的。