"上萨尔达冶金生产协会阿维斯马"集团已经支付给了股东们大概是一百五十亿个卢布分红。

29.05.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

根据二零一六年"上萨尔达冶金生产协会-阿维斯马"集团公司的业绩结果、将支付给了股东们的分红是: 149.88亿卢布。每张普通股票的分红是:1300个卢布。集团公司董事会的董事员的奖励分红是: 106,531百万个卢布，集团公司审计委员会成员的奖励分红是: - 231万个卢布。

根据集团公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）的报道，把二零一六年的对于未分配的净收益，将被发送到为此的目的。该决定是采取“上萨尔达冶金生产协会-阿维斯马”集团公司今年5月23日董事会的。

集团公司的总经理:米克哈尔·沃也沃丁先生给集团公司的董事会作上了对集团公司在2016年的股东活动报告。净利润同比增长了1.8倍-从148亿至266亿卢布。收入了利润到达762亿卢布（+4.9％）。集团公司的总经理:米克哈尔·沃也沃丁先生告诉了关于美元的汇率长大对集团公司的良好生长影响和集团公司的高度加工的产品比例的增长好的生长影响。

二零一五年的总结上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团的净利润达到了五十三亿卢布.每张普通股票的分红是: 458,22个卢布。