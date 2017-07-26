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乌拉尔波音制造工厂/Ural Boeing Manufacturing 成为钛谷常驻企业

乌拉尔波音制造工厂/Ural Boeing Manufacturing 成为钛谷常驻企业

26.07.2017 — 新闻


莫斯科州

波音/ Boeing 和上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma 的合资公司乌拉尔波音制造工厂/Ural Boeing Manufacturing 成为乌拉尔钛谷特别经济开发区的第十二个常驻企业。斯维尔德洛夫斯克州Yevgeny Kuivashev州长在莫斯科国际航空航天展览-2017 给予相关的文件给乌拉尔企业的领导。

“波音/ Boeing作为常驻企业 再次证明乌拉尔地区对投资者和国际合作项目有多么吸引。未来我们也会继续代表我们国家支持不同行业的投资项目，将继续发展商务风气在乌拉尔地区”，- Yevgeny Kuivashev表示。

乌拉尔波音制造工厂/Ural Boeing Manufacturing的主要是要加工供应给Boeing Commercial Airplanes的钛制锻件。本项目总投资额为55亿卢布。

 

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