上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA准备支付 期中股息。

31.08.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA打算根据2017年1月至6月的结果支付期中股息。上半年的企业收入为 36,232万亿卢布，净利润为8,793万亿卢布。

据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，9月29日支付股息的计划将在股东临时会进行协商。股东临时会方式为缺席投票。10月9日将定谁有权利收取股息。按计划，股息定为762,68卢布为一份普通股份。

“上半年我们达到了很高的财务成果，也希望整年也会获得好效果。这样我们有能力根据上半年就支付股息给股票持有人”，- 上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-AVISMA总经理米哈伊尔·沃耶沃金/ Mikhail Voevodin （董事会成员）报道。