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上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集/VSMPO-Avisma在迈阿密分享自己的经验
18.10.2017 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集/VSMPO-Avisma参与 国际钛协会（ITA）的每年的会议。乌拉尔的冶金家代表团为公司市场营销部门 Oleg Leder 副总经理为领导，公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"
("RusBusinessNews"）报道了。
在举行在迈阿密 于10月8-12日的讨论会议上 展示钛制方面的新科技和使用领域。参与者讨论合作问题 并分享发展市场的经验。
ITA – 是非商业工商协会。协会是在1984年成立的并合并了世界上大部分生产家，使用者和经销商， 参加者总共有205家公司 和2000多的代表人。
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