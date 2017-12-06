乌拉尔波音制造公司带来了第一台机器到"钛谷"

06.12.2017 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克地区

"VSMPO-Avisma"公司和波音乌拉尔波音制造公司合资企业开始了把机器导入新的生产厂房在"钛谷"特别经济区。

"VSMPO-新技术"将为波音737, 777和787 Dreamliner，以及777X新型号生产钛模锻件粗及精加工。

正如已经通知了"RusBusinessNews" 俄罗斯生意新闻，在"VSMPO-Avisma"公司，工厂计划于2018年推出。 "VSMPO-新技术"将于2019年底前接受并安装机器，逐步投入。企业的机械园被百分之90购买。第一台机器正在叶卡捷琳堡清关。

2020年之前，UBM将在上萨尔达经营，VSMPO工厂基地上，以及在"钛谷"。后期生产将全部转移到经济特区。