上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma准备参与英国范堡罗国际航空航天展览会/ Farnborough

31.01.2018 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

在2018年上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma将参加举行在俄罗斯和国外的49个展会和24个会议以及讨论会。

据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，集团计划搭建摊位在范堡罗国际航空航天展览会/ Farnborough（英国），2018年中国航展/ Airshow China-2018 （中国），俄罗斯国际金属冶金工业展/Metal-Expo（莫斯科）以及在俄罗斯国际创新工业展/ INNOPROM-2018 （叶卡捷琳堡）。