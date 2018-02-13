上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团得到了Airbus的Best improvement奖项 13.02.2018 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州 Airbus公司把上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团称为在俄罗斯合作伙伴之间高质量产品的供应商。 据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，Airbus代表奥拉齐奥·兰佐蒂授予上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团的最高经理人员Best improvement水晶雕像。 "这个奖项在很大程度上意味着Airbus在上萨尔达冶金生产协会的信心，我们公司不仅能应付全额编制的供货，而且能找到解决任何问题的方法。这就是我们的外国合作伙伴看重的。这样的奖项对于上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团是很贵重的"，市场销售部副总干事奥列格·列杰尔指出了。 回来表面