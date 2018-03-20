上萨尔达冶金生产协会阿维斯马钛制品销售额涨了14% 斯维尔德洛夫斯克州 20.03.2018 — 新闻

在2017年上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma钛制品的销售额涨了14%。 公司收入减了，原来762亿卢布减到724亿卢布（-4.9%），而净利润 – 从266亿卢布减到191亿卢布（-28%）。指标降低主要原因卢布汇率加强，所以出口收入以卢布结算减了9%，而EBITDA指标减了22%。 虽然如此，据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马还是作为斯维尔德洛夫斯克州最大纳税人，去年缴纳税额总共有69.5亿卢布。 为了履行社会保证公司投入大概15亿卢布。 回来表面