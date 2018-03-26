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VSMPO Tirus实习生参观了上萨尔达冶金生产协会
26.03.2018 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
2018年3月，在上萨尔达五个德国和中国VSMPO Tirus销售综合体的实习生在上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma的主要生产场地上通过为期一周的实习。
据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，向客人介绍了熔模铸造与轧制复合以及锻工车间的设备和产品。特别注意到产品质量控制。所获得的知识将有助于VSMPO Tirus代表在国际市场上推广上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma的钛制品。
销售综合体在瑞士、德国、美国，以及在英国和中国经营。超过60%的集团生产的钛制品销往国外。
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