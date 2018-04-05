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中国外交官参观上萨尔达冶金生产协会/VSMPO。

中国外交官参观上萨尔达冶金生产协会/VSMPO。

05.04.2018 — 新闻


斯维尔德洛夫斯克州

于2018年3月27日中国驻叶卡捷琳堡总领事馆代表团参观上萨尔达冶金生产协会/VSMPO。代表团人员为耿丽萍总领事，Zhang Xiaodong 领事，Xiu Weiping 副领事，Zēng Zhe 领事随员。

据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，公司销售经理尼古拉-曲拉诺夫/Nikolay Chulanov 陪同外观管参观冲压件机械加工车间，熔炼厂，锻造车间。

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma 有80多个来自中国的客户，其中最大的是沈阳航空制造公司。上萨尔达冶金生产协会/VSMPO生产用于中国ARJ-21飞机的锻件，也生产COMAC C919大型客机项目的接近50%冲压件。 在设计的C929大型客机也将会使用乌拉尔公司的钛制品。

"跟集团领导洽谈中我再次确信 中俄关系有良好的合作前途。你们企业有很大的未来。我也很高兴上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma跟中国成功公司合作"，- 耿丽萍中国驻叶卡捷琳堡总领事说。

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