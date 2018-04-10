上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma参加国际发动机制造讨论-2018

10.04.2018 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma参加国际发动机制造讨论会-2018/ International Aero-Engine Manufacturing Forum (MFD-2018),讨论会举行在莫斯科在4月4日到6日。集团摊位展示各种钛制品 – 管子，棒子，板材，板子，也有叶片，圈子，冲压件，线圈等。讨论会上见面公司的合作伙伴，包括俄罗斯联合发动机制造集团/United Engine Corporation，俄罗斯飞机发动机制造厂/Salyut Gas-Turbine Research & Production Center，联合航空制造公司/ United Aircraft Corporation 和其他的钛制半成品的采购商。

据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团/VSMPO-Avisma代表人在研讨会商量一些当前很重的问题涉及到飞机制造业，发动机制造业，也讨论 发展空气喷气发动机和 组合发动机的前景，燃气轮机燃烧室的生态改善。