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俄罗斯、上萨尔达市斯冶金生产联盟 – "阿维斯马"公司 的高强度合金产品、参加了中国珠海市斯的国际航空、航天2918年的展览会、在航展会上受到赞赏。
15.11.2018 — 新闻
俄罗斯联邦共和国、斯维尔德洛夫斯克州。
上萨尔达市斯冶金生产联盟 – "阿维斯马"公司参加了中国航展国际航空航天展览会。在这航展会里的乌拉尔的展台上，展示了钛金属和铝金属制品的样品，包括高强度合金的机械加工坯料品。
根据阿维斯马公司的新闻办公室给俄罗斯生意新闻社的信息，在这展览会里、上萨尔达市斯冶金生产联盟 – "阿维斯马»公司与中国制造飞机的 "COMAC"公司的代表团举行了几次谈判会议。在会议上双方谈判了关于上萨尔达市的联盟公司给中国的ARJ-21飞机和中型C 919飞机制造钛轧制品和冲压制品用于联盟公司生产的钛产品。
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