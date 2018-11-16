俄罗斯、上萨尔达市斯冶金生产联盟 – "阿维斯马» 公司参加了莫斯科的"金属博览会2018"。

16.11.2018 — 新闻

俄罗斯联邦共和国、斯维尔德洛夫斯克州。

俄罗斯、上萨尔达市斯冶金生产联盟 – "阿维斯马" 公司在莫斯科举行的24届国际金属制造工业"金属

博览会 – 2018"上展示了公司的产品。在这展览会里、参与者包括世界32个国家的550家公司。

该阿维斯马公司的新闻办公室给俄罗斯生意新闻社的报告，在这展览会里的公司展台，客人可以

熟悉各种钛半成品（棒材，管材，板材，板材）和高附加值产品（冲压，刀片，线圈，环，半球

等）。

乌拉尔公司的冶金科学专家有计划: 与航空航天和造船业的合作伙伴，包括与领先的飞机和发动机

制造公司的代表团们，举行30多次谈判会议。