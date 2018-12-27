上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团投资7亿美元用于生产 27.12.2018 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州 在2018年，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）生产了3.3万多吨高加工产品，4万多吨海绵钛，4500吨高技术出口铝制品。上萨尔达冶金生产协会阿维斯马已经掌握了40多种环的生产。然而，公司不停留在已取得的成就上。 到2024年底，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团计划投资大约7亿美元发展生产。 据公司新闻部向 "俄罗斯生意新闻网"（RusBusinessNews） 报道，其中一个大型项目将在轧管和型材轧制车间的基础上实施。三年来，它实际上将再次重建，并将安装一个新的型材轧机。开始生产钛线材。 多达8000万美元将用于机械加工的发展。大约6千万美元将用于第16号轧板车间的现代化。 只有在2019年才会购买新的等离子炉，在辅助生产方面的投资将达3000万美元左右。 回来表面