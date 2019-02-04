上萨尔达冶金生产协会是俄罗斯第一家获得Airbus的最佳供应商奖的公司

04.02.2019 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

2018年底，上萨尔达冶金生产协会是俄罗斯公司中第一家获得Airbus的最佳供应商奖（Best Performer）的公司。 在飞机制造供应商会议上在供应商质量改进计划（Supplier Quality Improvement Programme）之内颁奖仪式于1月29日在图卢兹举行。

这种方法符合Airbus的目标和期望，使客户对公司执行以前达成的协议和参加飞机制造业新的复杂项目的能力充满信心。