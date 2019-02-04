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上萨尔达冶金生产协会是俄罗斯第一家获得Airbus的最佳供应商奖的公司
04.02.2019 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
2018年底，上萨尔达冶金生产协会是俄罗斯公司中第一家获得Airbus的最佳供应商奖（Best Performer）的公司。 在飞机制造供应商会议上在供应商质量改进计划（Supplier Quality Improvement Programme）之内颁奖仪式于1月29日在图卢兹举行。
据上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，该奖项确认，上萨尔达冶金生产协会不仅保持已达到的可靠性水平（授予Best Improver-2017奖），而且继续改进其内部流程，以持续改进所提供产品的质量、生产管理、物流、新零件的开发以及最大限度地关注客户需求。
这种方法符合Airbus的目标和期望，使客户对公司执行以前达成的协议和参加飞机制造业新的复杂项目的能力充满信心。
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