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上－沙尔达市的公共股份化"上 - 萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马"（VSMPO-Avisma）公司的利润增长了40％。
07.03.2019 — 新闻
斯维尔德罗夫斯克州
2018年，沙尔达市的公共股份化"上 - 萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马"公司收入增长了23％ - 高达到: 89.069 亿卢布。销售利润增长40％ - 高达31.847亿卢布。
钛产品的自然销售额达到33.7万吨（+ 17％）。与此同时，由于货币资产负债表项目重估，公司的净利润减少至18.789亿卢布（-2％）。同样的到因素影响了 利息，税项，折旧和摊销前的盈利(EBITDA)，减少了989百万卢布（-1.4％）。
该公司的新闻办公室告诉了"俄罗斯商业新闻社" (RusBusinessNews)，"上-萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马"公司对各级预算的扣除额为7.257亿卢布。分配了1.74 亿卢布来履行社会义务。
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