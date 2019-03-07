上－沙尔达市的公共股份化"上 - 萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马"（VSMPO-Avisma）公司的利润增长了40％。

07.03.2019 — 新闻

斯维尔德罗夫斯克州

2018年，沙尔达市的公共股份化"上 - 萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马"公司收入增长了23％ - 高达到: 89.069 亿卢布。销售利润增长40％ - 高达31.847亿卢布。

钛产品的自然销售额达到33.7万吨（+ 17％）。与此同时，由于货币资产负债表项目重估，公司的净利润减少至18.789亿卢布（-2％）。同样的到因素影响了 利息，税项，折旧和摊销前的盈利(EBITDA)，减少了989百万卢布（-1.4％）。