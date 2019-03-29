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巴西航空工业公司第四次把上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团称为年度最佳供应商
29.03.2019 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
巴西航空工业公司（Embraer）宣布上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）称为"2018年最佳供应商"。该光荣称号第四次被授予——为"及时交货，在适当包装的优质产品，以及没有难题的海关放行和对于合作表现的灵活性"。
据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，在与巴西航空工业公司的成功合作中由凯瑟琳·佩尔蒂尔（Catherine Peltier）领导的德国子公司发挥着重要作用。钛以欧洲生产的装配组合件的形式发送到巴西。
自2000年以来，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团一直为巴西航空工业公司提供板材、杆材、钢坯、各种小型锻件以及机翼和底盘用模压件。
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