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上-萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司(VSMPO Avisma)给这位英国外交官留下了深刻的印象
29.04.2019 — 新闻
俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州
叶卡捷琳堡市的英国总领事: 理查德德威尔(Richard Dewell)访问了上-萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司
公司的新闻服务告诉俄罗斯商业新闻(RusBusinessNews)，在外交官的访问计划中、参观了上-萨尔达冶金生产协会的(VSMPO)博物馆 和 展览中心，铸造冶炼部门 和 铁匠铺都。正如英国总领事:理查德 德威尔(RichardDewell)的承认，该公司已与英国建立了牢固的业务关系。
这位外交官说:“我今天看到的所有东西都令人印象深刻。虽然我不是冶金领域的专家，但很明显贵公司是其业务的领导者，”。
目前，英国在英国设有上=萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司的贸易代表处，并设有服务中心。该公司是许多英国公司的钛产品供应商，包括:英国空客公司，GKN公司，劳斯莱斯航空发动机公司(Airbus UK，GKN，Rolls-Royce)。上=萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司(VSMPO Avisma)不断的参加法恩伯勒国际航空航天展。
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