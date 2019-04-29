上-萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司(VSMPO Avisma)给这位英国外交官留下了深刻的印象

29.04.2019 — 新闻

俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州

叶卡捷琳堡市的英国总领事: 理查德德威尔(Richard Dewell)访问了上-萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司

这位外交官说:“我今天看到的所有东西都令人印象深刻。虽然我不是冶金领域的专家，但很明显贵公司是其业务的领导者，”。

目前，英国在英国设有上=萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司的贸易代表处，并设有服务中心。该公司是许多英国公司的钛产品供应商，包括:英国空客公司，GKN公司，劳斯莱斯航空发动机公司(Airbus UK，GKN，Rolls-Royce)。上=萨尔达冶金生产协会 - 阿维斯马公司(VSMPO Avisma)不断的参加法恩伯勒国际航空航天展。