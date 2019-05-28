上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团在HeliRussia-2019展览会上展示了产品

28.05.2019 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

2019年5月，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）产品成为两大展会的展品。

5月16日至18日在莫斯科举行的HeliRussia-2019俄罗斯直升机展上，展出了钛管、钛棒、钛板、钛环、钛冲压件等样品。上萨尔达冶金生产协会市场营销部代表进行了30多次谈判。

5月21-23日在乌法第二十七届展览会"天然气。油。技术"上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团展示了