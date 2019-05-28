|
|
|
上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团在HeliRussia-2019展览会上展示了产品
28.05.2019 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
2019年5月，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）产品成为两大展会的展品。
5月16日至18日在莫斯科举行的HeliRussia-2019俄罗斯直升机展上，展出了钛管、钛棒、钛板、钛环、钛冲压件等样品。上萨尔达冶金生产协会市场营销部代表进行了30多次谈判。
5月21-23日在乌法第二十七届展览会"天然气。油。技术"上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团展示了
采矿行业设备安装所需的产品。据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，展览的中心部分是热交换器的模型，还向客人展示了钛双金属、无缝、焊接的薄壁和厚壁管道、法兰、配件、球体、锻造和轧制棒以及更多的样品。
|地区
|规划参加者
|投产的规划
|领事馆和代办处
|新闻和解析
|规划的介绍
|
© RusBusinessNews, 2009.
所有的权力是有保护的
任何的方法、利用这位点具有的材料、一定必须流放地指出：本材料是从俄国信息新闻社的“俄罗斯生意新闻” 里取得的。
新闻和评估资料翻译由特兰斯利特/Translit翻译公司进行的
|«工艺学和»®
制造位点