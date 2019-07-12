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上-沙尔达市的冶金生产协会 – 阿维斯玛公司的产品在圣 - 彼得堡市的国际展览IMDS-2019上发布的产品。
12.07.2019 — 新闻
俄罗乌拉尔联邦区的斯维尔德洛夫斯克州。
今年7月10日至14日期，在圣 - 彼得堡市举行的第9届国际海军沙龙国际展览会“IMDS-2019”。其中一家参展商是上-沙尔达市的冶金生产协会 – 阿维斯玛公司。
据俄罗斯商业新闻社 (RusBusinessNews) 向上-沙尔达市的冶金生产协会 (VSMPO) 报道，该公司的展位呈现连续钛产品样品 - 管材，棒材，片材，板材，热交换器碎片，以及小方坯，冲压件，锻件和环。 所有这些都积极地用于造船业。材，板材，热交换器碎片，以及小方坯，冲压件，锻件和环。 所有这些都积极地用于造船业。
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