上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团向诺伊普罗姆的客人展示了鼓轮

22.07.2019 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州

上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）参加了在叶卡捷琳堡举行的2019年诺伊普罗姆第10届国际工业展览会。这次工业论坛的伙伴国是土耳其共和国。四天内，工业数字化展览接待了超过50000名参观者。

集团代表团与现有和未来的合作伙伴举行了几十次会谈。