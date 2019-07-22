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上萨尔达冶金生产协会为Boeing提供独家配件
22.07.2019 — 新闻
斯维尔德洛夫斯克州
上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-Avisma）仍然是Boeing公司的关键合作伙伴之一。在俄罗斯和独联体Boeing公司的总裁谢尔盖·克拉夫琴科（Sergey Kravchenko）谈到了与集团及其他在叶卡捷琳堡举行的2019年诺伊普罗姆第10届国际工业展览会上的战略合作伙伴合作的计划。
"上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团是飞机冲压件的独家制造商，我们在世界其他地方都不生产。这是独特的独家关系"，他在接受"叶卡捷琳堡俄罗斯商业咨询公司"（"RBC Ekaterniburg"）采访时说。
据公司新闻部向"俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews"）报道，在未来30年里，企业计划在俄罗斯直接购买钛制品，投资180亿美元。
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