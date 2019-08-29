上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团在MAKS航展上展示了独特产品 29.08.2019 — 新闻

斯维尔德洛夫斯克州 上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团（VSMPO-AVISMA）已成为国际航空航天博览会（MAKS-2019）的参与者之一，2019年8月27日至9月1日在茹科夫斯基市举行。 据公司新闻部向 "俄罗斯生意新闻网"（"RusBusinessNews" ）报道，在上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团陈列台上有展示航空用钛合金产品生产成就的独特产品，包括钛管、钛棒、钛板和飞机制造用机加工底盘和结构冲压制品等高科技样品。此外，在陈列台上有各种用于发动机制造项目的产品。 在MAKS-2019航展上，上萨尔达冶金生产协会阿维斯马集团代表团与现有和未来的合作伙伴将举行50多次会谈。 回来表面